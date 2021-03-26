Отмена налога на добавленную стоимость (НДС) на внутренние перевозки может удешевить билеты, сделав их стоимость сопоставимой с железнодорожными перевозками определенных категорий.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на онлайн-встрече с бизнесом, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией, передает УНИАН.
«Отмена налога на добавленную стоимость на внутренние авиаперевозки будет хорошим импульсом для того, чтобы у нас авиация развивалась, а стоимость билетов была сопоставимой с железнодорожными перевозками определенных категорий. И, конечно, это будет шаг вперед для того, чтобы наши региональные аэропорты развивались», - сказал он.
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