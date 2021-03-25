Миссия МВФ в ближайшие несколько месяцев продолжит переговоры с Украиной по первому пересмотру программы stand by, будут обсуждать реформы и стабильность в финансовом секторе.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на слова представителя Фонда Джерри Райса на брифинге в Вашингтоне.

Продолжение переговоров с Украиной для первого пересмотра программы stand by сосредоточится на согласовании хорошо сфокусированного набора реформ, необходимых для обеспечения устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе и защиты стабильности финансового сектора.

«Повестка дня на следующие несколько месяцев состоит в том, чтобы продолжить обсуждение этого набора реформ», - сообщил он.

По его словам, программа реформ остается незавершенной относительно договоренностей по последовательными программами Фонда, поэтому для Украины важно продолжать двигаться вперед в создании условий для инклюзивного роста и роста после кризиса.

Как сообщал ForUm, 13 февраля Международный валютный фонд завершил дискуссии с представителями украинской власти. По итогам визита миссии МВФ в Украину стороны не смогли достичь соглашения о новом транше, поскольку Украине «нужен больший прогресс».