Непривитых детей не будут допускать к занятиям. Противопоказания к прививке должны засвидетельствовать врачи.

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире «Сніданок з «1+1», передает УНИАН.

Он отметил, что страх перед коронавирусом якобы закрыл глаза на распространение других тяжелых болезней, в частности кори, краснухи, туберкулеза и полиомелита.

В то же время детей с противопоказаниями должны обследовать врачи и предоставить свое заключение.

«Это ответственность врача, который должен дать заключение. Может быть создана комиссия, консилиум врачей, которые делают вывод, может ли ребенок в этот период вакцинироваться», – пояснил он.

В случае простого отказа родителей прививать ребенка, такие взрослые могут перевести школьников на дистанционное обучение.

«Закон «Об образовании» сейчас определяет немало способов для получения образования, необязательно стандартная, очная форма. То есть, и экстернат, и патронаж, и дистанционную, и семейную форму. Каждая из них имеет свои особенности», – уточнил Горбачев.

Напомним, 23 марта 2021 года Верховный суд поддержал отстранение непривитых школьников от занятий в школе.

Хотя закон позволяет родителям не прививать ребенка, в конкретном деле, постановляют судьи, индивидуальное право не вакцинировать школьника противопоставляется общему интересу общества.

«Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, не имеющим профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка. Итак, право ребенка истца на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено, учитывая общественные интересы», – говорится в сообщении.

В статье 15 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» говорится, что невакцинированные дети не должны допускаться к занятиям в школе.