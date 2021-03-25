также в разделеОбщество
Эксперты прогнозируют рост смертности от коронавируса в Украине 10
Степанов: В Украине ни один человек не умер в результате вакцинации от COVID-19 14
Дело работницы прокуратуры, сбившей ребенка, направлено в суд 8
В Украине обновили список краснокнижных растений 15
Венедиктова задекларировала за прошлый год почти 1 миллион дохода 10
ОГП: Обвинение может начать процедуру экстрадиции Януковича 12
Чернигов планирует ужесточить карантин 16
Военный организовал сеть АЗС, где продавал украденное в в/ч топливо 20
ЕБРР планирует создать в Украине онлайн-суды 11
Экс-чиновник, обвиняемый в коррупции, пытается заблокировать ряд крупных украинских СМИ 35
СБУ расследует участие «Украинского выбора» в аннексии Крыма 20
В Харькове отменили концерт Жадана, он жестко ответил 24
В красную зону карантина попали еще две области 34
Степанов: Увольнять медиков за отказ вакцинироваться никто не будет 14
Первую партию вакцины CoronaVac отправили в Украину 35
Укрзализныця возвращает пятидневную рабочую неделю 13
Главный санврач Украины выздоровел от COVID-19 21
71% украинцев считают, что коронавирус создан искусственно 20

Непривитых детей не будут допускать к занятиям. Противопоказания к прививке должны засвидетельствовать врачи.

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире «Сніданок з «1+1», передает УНИАН.

Он отметил, что страх перед коронавирусом якобы закрыл глаза на распространение других тяжелых болезней, в частности кори, краснухи, туберкулеза и полиомелита.

В то же время детей с противопоказаниями должны обследовать врачи и предоставить свое заключение.

«Это ответственность врача, который должен дать заключение. Может быть создана комиссия, консилиум врачей, которые делают вывод, может ли ребенок в этот период вакцинироваться», – пояснил он.

В случае простого отказа родителей прививать ребенка, такие взрослые могут перевести школьников на дистанционное обучение.

«Закон «Об образовании» сейчас определяет немало способов для получения образования, необязательно стандартная, очная форма. То есть, и экстернат, и патронаж, и дистанционную, и семейную форму.  Каждая из них имеет свои особенности», – уточнил Горбачев.

Напомним, 23 марта 2021 года Верховный суд поддержал отстранение непривитых школьников от занятий в школе.

Хотя закон позволяет родителям не прививать ребенка, в конкретном деле, постановляют судьи, индивидуальное право не вакцинировать школьника противопоставляется общему интересу общества.

«Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, не имеющим профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка. Итак, право ребенка истца на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено, учитывая общественные интересы», – говорится в сообщении.

В статье 15 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» говорится, что невакцинированные дети не должны допускаться к занятиям в школе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
8
Теги