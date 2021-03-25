Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» в апреле сохранит цену природного газа для бытовых потребителей (населения) на текущем уровне 6,86 грн/куб. м, а цена газа в рамках поставщика «последней надежды» на следующий месяц также сохранится на мартовском уровне в размере 6,99 грн/куб. м.

«Мы своим клиентам собираемся предложить на апрель такую же цену, какая была у них в марте. И таким образом мы заканчиваем отопительный сезон стабильной ценой», - сказал он в эфире «5 канала», передает Интерфакс-Украина.

При этом Коболев не стал говорить, какую фиксированную цену группа готова предложить в рамках годового контракта, срок действия которого начнется 1 мая 2021 года, как населению, так и оптовым покупателям.

«Эта цена пока еще не определена. Мы подписали первый большой контракт (с ООО «Йе Энергия» Дмитрия Фирташа, - ИФ), который содержит формулу ценообразования. Цена будет точно известна 25 апреля этого года», - отмети глава «Нафтогаза».

Коболев также сообщил, что доля группы на рынке с августа 2020 года по сегодняшний день выросла на 11 п.п. – до 13%.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины установил на февраль-март 2020 года предельную цену газа в 6,99 грн/куб. для бытовых потребителей, а также для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), жилищно-строительных кооперативов и религиозных организаций.

В Министерство энергетики сообщили, что не намерены инициировать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/куб м, установленного правительством на февраль-март для бытовых и ряда других потребителей.

Регулятор НКРЭКУ 5 марта предварительно одобрил решение, которым обязал всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля по фиксированной цене.

Как сообщалось, «Нафтогаз» уже предложил участникам рынка приобретать у него ресурс на год вперед по фиксированной цене, отметив, что группа по поручению правительства завершила разработку рыночного решения, которое сможет защитить домохозяйства от сезонных скачков цены на газ во время следующего отопительного сезона, а также от роста цен, который наблюдается из-за восстановления мировой экономики.

Годовой тариф, который внедряется для защиты потребителей, будет предоставляться по умолчанию всеми газоснабжающими компаниями, как это предусмотрено проектом решения НКРЭКУ. При этом каждый потребитель сможет менять годовой тарифный план на ежемесячный в течение года, а также выбрать услуги любого другого поставщика газа.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.