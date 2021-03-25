«Укрпочта» в рамках совместного проекта с ЕБРР заключила договор на закупку 1860 автомобилей Сitroen Berlingo L2 Worker для передвижных отделений, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Договор заключен с победителем открытого тендера – компанией VIDI.

«Новые машины будет производить ООО «Пежо Ситроен Украина» и импортировать их из Франции. Первые машины Укрпочта ожидает получить уже в конце этого лета», - отметил министр.

Общая стоимость закупки – 1,3 млрд грн, что на 21,3% дешевле рыночной цены. Сюда также включена гарантия на 5 лет и ремонт и техобслуживание авто на 150 тыс. км по принципу «full-service».

«Сейчас более 600 передвижных отделений работают в самых отдаленных районах 7 областей. А к концу 2021-го их будет 2500. Это значит, что уже скоро 15 млн людей, проживающих в сельской местности, смогут пользоваться современными почтовыми услугами удобно и быстро», - заявил Криклий.