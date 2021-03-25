Сборная Украины в стартовом матче отбора к ЧМ-2022 сыграла вничью 1:1 с командой Франции.

Поединок прошел в Париже в среду 24 марта.

В стартовом составе сине-желтых появилось пять номинальных защитников, зато у французов – четыре форварда, поэтому сценарий первых минут нетрудно было предвидеть. Ле Бле взяли мяч под контроль, а подопечные Андрея Шевченко выстроили защитные редуты, встречая соперника на своей половине поля. Но первый удар в поединке нанесли украинцы.

На 3-й минуте новоиспеченный капитан команды Зинченко совершил перехват в центре, прошел с мячом и пробил чуть выше перекладины.

В конце концов, в таком ключе игра проходила и в дальнейшем - хозяева вели позиционное наступление, а гости, сохраняя концентрацию и компактность на своей половине поля, выжидали возможности для контрвыпада.

По-настоящему горячо во владениях Бущана стало на 11-й минуте, когда Жиру после прохода Эрнандеса с нескольких метров не попал в створ ворот. А через восемь минут Франция уже была впереди: Гризманн с угла штрафной закрутил мяч под дальнюю штангу.

Во втором тайме Караваев обокрал Мбаппе на правом фланге, отпасовал на Сидорова, тот мощно пробил низом, и мяч рикошетом от Кимпембе закатился в ворота мимо Льориса, который прыгнул в другой угол. 1:1.

Хозяева вели позиционное наступление большими силами, но украинские футболисты хорошо читали игру в защите, не оставляя французам свободных зон. В последние минуты Ле Бле устроили осаду украинских ворот, но Бущан после углового и удара Кимпембе надежно зафиксировал мяч. Сборная Украины устояла - 1:1.

По материалам: УАФ