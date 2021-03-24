Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины предотвратили в Сумской области хищение 340 тонн зерна, которое пытались вывезти из Ахтырского комбината хлебопродуктов, входящего в состав Государственного агентства резерва Украины.
Как сообщает пресс-служба НАБУ, 23 марта зерно пытались вывезти по сомнительным документам.
«По данному факту осуществляется расследование. Зерно вернули на госпредприятие», - сообщили в НАБУ.
Ахтырский КХП второй раз за последние два месяца «попадает в хроники НАБУ». Ранее, в феврале, оттуда пытались вывезти неучтенные зерновые и масличные культуры. Детективы НАБУ пресекли попытку при содействии нового руководства филиала.
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