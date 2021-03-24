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МВФ обсуждает выделение СДР (специальных прав заимствования) на сумму 650 млрд долларов для помощи восстановления мировой экономики в результате пандемии.

Об этом говорится в сообщении Международного валютного фонда, передает «Экономическая правда».

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалина Георгиевой, такой выпуск СДР обеспечит долгосрочную потребность мировой экономики в резервах, что сможет помочь всем странам-членам МВФ и поддержать мировую экономику на пути восстановления.

Такая помощь, считает Георгиева, увеличит ликвидность мировой экономической системы путем увеличения резервов 190 стран-членов. Официальное предложение директор планирует подать до июня.

В частности, сотрудники МВФ будут работать над повышением прозрачности в использовании СДР, и одновременно учитывать особенность СДР в качестве резервного актива. «Параллельно сотрудники также будут изучать возможности перераспределения СДР от стран-членов со стабильным финансовым состоянием в поддержку уязвимых стран с низким уровнем дохода», - добавила она.

Георгиева также рассказала, какой эффект предоставления 650 млрд долларов будет на экономику стран-членов:

«В случае одобрения новое распределение СПЗ добавит существенного прямого прироста ликвидности стран, но одновременно не увеличит долгового бремени. Это также позволит освободить крайне необходимые ресурсы для стран-членов для борьбы с пандемией, в частности для поддержки программ вакцинации и других неотложных мер. И это дополнило бы спектр инструментов, внедренных МВФ для поддержки наших членов в это кризисное время».
ForUm

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