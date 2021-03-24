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17 стран Европы, Канада и США поддержали создание международной платформы, которая будет заниматься документированием нарушений прав человека режимом Александра Лукашенко в Беларуси - International Accountability Platform for Belarus (IAPB).

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в коммюнике, обнародованном Министерством иностранных дел Эстонии.

Другие страны, выступившие в поддержку платформы - Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Швейцария, Великобритания, Канада и США.

Платформа задумана как независимая международная правозащитная площадка, что будет заниматься документированием свидетельств серьезных нарушений прав человека, которые произошли в Беларуси во время и после президентских выборов в 2020 году. В будущем эти материалы могут быть использованы для привлечения виновных к ответственности.

Ее создают по рекомендации правозащитников, осуществлявших мониторинг ситуации в Беларуси в рамках так называемого «Московского механизма» ОБСЕ.

Ядром платформы станут правозащитники из неправительственных организаций - датской Dignity, британской Redress, белорусского правозащитного центра «Вясна» и Международного комитета по расследованию пыток (Минск), которых поддерживает группа государств, разделяющих мнение о необходимости такой работы.

Эстония выделяет на деятельность платформы 30 000 евро.

Сайт платформы уже доступен, на нем есть информация о целях деятельности, организационной структуре и сопроводительное заявление, удостоверяющее политическую поддержку 19 стран.

«Мы еще раз подтверждаем осуждение грубых и систематических нарушений прав человека в Беларуси и пренебрежение демократическими принципами и верховенством права. Мы продолжим привлекать власти Беларуси к ответственности и призывать к прекращению систематического преследования мирных демократических движений и немедленному прекращению насилия и применения пыток», - говорится в нем.

«Мы также подтверждаем свой призыв к созданию специального расследования, санкционированного Советом по правам человека ООН под мандатом верховного комиссара ООН по правам человека и при поддержке соответствующих экспертов, целью которого будет содействие привлечению к ответственности нарушителей... Материалы, собранные платформой, будут переданы такому расследованию под эгидой ООН, как только оно начнется», - добавляют авторы обращения.
ForUm

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