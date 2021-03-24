Посольство Украины в Египте видит острую потребность в открытии украинских консульств в курортных городах Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, учитывая рекордный рост потока туристов из нашей страны.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Египте Евгений Микитенко.

Он рассказал, что в «доковидном» 2019 году в Египте отдохнуло рекордное количество украинских туристов - 1 млн. 490 тыс. человек, больше было только отдыхающих из Германии. А в 2020 году, когда с 1 июля Египет снова открыл свои курорты после введенных в марте ограничений, Украина заняла первое место по количеству туристов в этой стране - там отдохнули 727 тыс. 100 наших соотечественников.

«Что касается этого года, то еженедельно, по нашим данным, в Египет прибывает около 10 тыс. украинских туристов, и местные туроператоры прогнозируют дальнейший рост потока туристов из Украины. Здесь есть два главных курортных города, где отдыхают наши туристы, - Хургада и Шарм-эль-Шейх. Мы уже несколько раз выходили с предложением к МИД создать консульство Украины и в Хургаде, и в Шарм-эль-Шейхе. Мне кажется, что открытие консульств Украины в этих двух курортных городах - это насущная необходимость », - сказал Микитенко.

Он добавил, что на это нужны «не очень большие деньги», а наличие украинского консула, учитывая постоянное пребывание в Египте такого количества украинцев, которое составляет почти население небольшого городка, позволило бы обеспечить более тесные контакты с аэропортом, госпиталями, полицией.

«Нам очень важно иметь там своего человека, потому что, к сожалению, институт почетного консульства в Египте не очень развит ... Я надеюсь, что в течение, возможно, этого года мы сможем открыть хотя бы одно консульство Украины, начиная с Хургады, так как она «покрывает» много курортов - это и Эль-Гуна, и Марса -Алам, которые пользуются большой популярностью в Украине », - отметил посол.