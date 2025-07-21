МЗС планує відкрити понад 10 нових консульських установ

МЗС України планує відкрити понад 10 нових консульських установ до кінця року, зокрема в Румунії, Іраку, Італії, Німеччині, Словаччині, Франції та Польщі. Консульства в Анталії та Гданську отримають статус генеральних.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив про плани відкриття понад 10 нових консульських установ до кінця цього року.

За даними МЗС, нові консульства з’являться зокрема в Румунії, Іраку, Італії, Німеччині, Словаччині, а також по два — у Франції та Польщі.

Крім того, статус консульств України в Анталії та Гданську планують підвищити до рівня генеральних консульств, йдеться у повідомленні.