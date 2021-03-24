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По предварительной информации смерть военнослужащей в Одесской области, которой 21 марта сделали прививку от коронавируса, наступила в результате острых расстройств кровообращения, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

По информации командования медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина получила прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, ведь в ближайшее время должна быть привлечена к силам, задействованных в ООС. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации в других пациентов не зарегистрировано», – говорится в сообщении.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

«Просим представителей общественности и средств массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей», – сказано в сообщении.

Напомним, вчера, 23 марта, в Одесской области умерла женщина-военнослужащий военной службы по контракту, которой 21 марта сделали прививку от коронавируса.
ForUm

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