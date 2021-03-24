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Новый штамм коронавируса, который сначала был зафиксирован в Великобритании, уже обнаружен в 125 странах.

Как передает Укринформ, об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, «британский» штамм коронавируса - разновидность коронавируса VOC-202012/01, линии B.1.1.7 - на прошлой неделе обнаружили еще в семи странах.

Отмечается, что «южноафриканский» штамм коронавируса, который получил маркировку 501Y.V2, линии B.1.351, обнаружен еще в 11 странах, а всего - в 75.

Разновидность коронавируса, обнаруженная ранее в Бразилии и Японии, была зафиксирована еще в трех странах, теперь она присутствует в 41 стране.

По подсчетам организации, во всем мире число подтвержденных случаев COVID-19 продолжало расти четвертую неделю подряд, за неделю с 15 по 21 марта в мире было зафиксировано 3 291 360 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество летальных случаев за вышеупомянутую неделю составляет 60 414, что на 1,7 тыс. больше по сравнению с предыдущим недельным показателем.

Европейский регион и регион Северной и Южной Америки продолжают фиксировать почти 80% всех случаев заражения и смертей.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Бразилии (508 010, увеличение на 3%), США (374 369, увеличение на 19%), Индии (240 082, увеличение на 62%), Франции (204 840, увеличение на 27%), Италии (154493; аналогично предыдущей неделе).

 
ForUm

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