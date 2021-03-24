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Сумма поступлений от платных камер в следственных изоляторах Украины составляет 3 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

«Три миллиона гривен принесли бюджету платные камеры в следственных изоляторах. Пока у нас работает 36 платных камер в 26 следственных изоляторах и все еще впереди», - отметил министр.

По его словам, за эти средства уже отремонтировали 39 бесплатных камер на 280 мест.

Кстати, ремонты начались не только в Киеве, бесплатные камеры становятся лучше также в Одессе, Хмельницком, Николаеве и других городах», - сообщил Малюська.
ForUm

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