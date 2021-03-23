Компания Илона Маска SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Илона Маска.
В феврале эта частная космическая компания собрала около 850 миллионов долларов собственного капитала, и планирует развивать проект, несмотря на то, что прототип ее ракеты Starship взорвался при попытке посадки после испытательного запуска.
Также Илон Маск заявил, что намерен «свозить» японского миллиардера Юсаку Маезаву к Луне на Starship в 2023 году.
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