Компания Илона Маска SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Илона Маска.

В феврале эта частная космическая компания собрала около 850 миллионов долларов собственного капитала, и планирует развивать проект, несмотря на то, что прототип ее ракеты Starship взорвался при попытке посадки после испытательного запуска.

Также Илон Маск заявил, что намерен «свозить» японского миллиардера Юсаку Маезаву к Луне на Starship в 2023 году.