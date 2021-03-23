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Полицейские нашли семерых незаконных туристов в Чернобыльской зоне, один из которых заблудился, сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

В Вышгородское районное управление полиции позвонил 21-летний молодой человек и сообщил, что его 19-летний товарищ, с которым они прибыли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма, исчез.

Через несколько часов парня нашли в районе села Черевач.

Еще 5 граждан в возрасте от 22 до 35 лет, которые незаконно проникли на запрещенную территорию, обнаружили в городе Припять. Все они - жители Харьковской и Житомирской областей.

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Административные материалы направлены в суд для принятия решения.
ForUm

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