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22 марта около 16:15 на 134 км автодороге Р-75 «Тимкове-Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка» произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Opel Zafira.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra, сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

40-летний водитель другой легковушки и его 41-летний пассажир, оба военные, получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц». Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.
ForUm

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