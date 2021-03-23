22 марта около 16:15 на 134 км автодороге Р-75 «Тимкове-Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка» произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Opel Zafira.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra, сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.
40-летний водитель другой легковушки и его 41-летний пассажир, оба военные, получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц». Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.
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