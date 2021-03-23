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Четырем лицам сообщено о подозрении по факту организации канала контрабандного перемещения во временно оккупированные районы Донецкой области через территорию Российской Федерации сильнодействующих лекарственных средств и особо опасных наркотических средств, информирует прокуратура Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что злоумышленники организовали канал незаконного перемещения в ОРДО метадона и димедрола.

К месту назначения наркотики доставлялись через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные перевозки пассажиров и товаров в оккупированный Донецк, под видом обычных бытовых посылок.

Перемещение запрещенных товаров осуществлялось в пунктах пропуска «Гоптовка» Харьковской области и «Меловое» Луганской области, а в оккупированные районы Украины – через неконтролируемые участки государственной границы.

Так, указанные наркотики скрывали в товарах для детей: игрушках, колясках и тому подобное.

Всего с момента документирования противоправной деятельности предотвращено контрабандное перемещение более 2 кг метадона и димедрола.

20 марта 2021 злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении по фактам вышеуказанных преступлений.

Областной прокуратурой согласованы ходатайства в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.  
ForUm

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