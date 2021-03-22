В Черкасской области с сегодняшнего дня, 22 марта, усиливают карантинные ограничения.
Об этом сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко, передает УНИАН.
«Обратился сегодня к председателям РГА, ОТГ и руководителям городов: мы должны сделать все, чтобы нам не пришлось пойти на локдаун. Поэтому поручил ввести все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Ибо, если окажемся в «красной зоне», как сегодня Киев и Одесская область, нам уже придется идти на другие условия», - отметил он.
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