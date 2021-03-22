Британско-шведская компания AstraZeneca заявила, что результаты третьей фазы клинических испытаний ее вакцины от COVID-19 в США доказали ее эффективность и безопасность. Как говорится в сообщении, исследование, осуществленное почти на 32,5 тысячах участников, показало статистически значимую эффективность в 79 процентов в предотвращении симптоматическом течении COVID-19 и 100-процентную эффективность в предотвращении тяжелом течении и госпитализации, передает Радио Свобода.

Эффективность вакцины AstraZeneca, официально известная как AZD1222, была последовательной среди участников разного этнического происхождения и возраста. В частности, у участников старше 65 лет эффективность вакцины составила 80 процентов. Вакцина хорошо сносится, проблем с безопасностью, связанных с ней, не обнаружено, говорится в сообщении. Особое внимание при этом было уделено возникновению различных тромбозов, которые ранее связывали с этой вакциной, и никакого повышения риска тромбозов не выявили, заявили авторы исследования. Они отмечают, в частности, что это исследование впервые подтвердило эффективность этой вакцины для людей старше 65 лет.

В последующие дни, сообщает компания AstraZeneca, она подготовит материалы анализа этого исследования, чтобы подать их в Администрацию продуктов и медпрепаратов США одобрения этой вакцины, а также для публикации в профессиональном журнале. В сообщении также отмечается, что в нынешнем исследовании две дозы вакцины применяли с промежутком в четыре недели. Предыдущие же исследования показали, что длиннее интервал, до 12 недель, дает еще более высокую эффективность.

Компания обратила внимание, что ее вакцину можно транспортировать и хранить в условиях обычного холодильника при температуре плюс 2-8 градусов по Цельсию, в течение не менее шести месяцев и применять без специальной подготовки. Еще одной выгодой вакцины AstraZeneca, о которой компания не стала вспоминать, является ее цена: ее предлагают на рынке ненамного дороже себестоимости, по несколько долларов за дозу (которых нужно вообще две) все остальные существующие ныне вакцины заметно дороже.

Ранее ряд стран, преимущественно в Европейском союзе, где использование вакцины AstraZeneca уже одобрено, временно приостанавливали вакцинацию из-за опасений, что после нее могут чаще возникать определенные опасные разновидности тромбозов.