Кабинет министров рекомендует министерствам и другим органам исполнительной власти в Киеве перевести работу большинства работников на удаленный режим работы.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
«Сегодня во время внеочередного заседания Кабинета министров было принято протокольное поручение относительно рекомендации министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенным на территории Киева, перевести работу максимального количества работников на удаленный режим работы», - отметил он.
Киев ввел усиленные карантинные ограничения с 00.00 20 марта по 9 апреля включительно.
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