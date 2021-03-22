Бывший президент США Дональд Трамп в скором времени планирует вернуться в соцсети - правда, уже с собственной платформой. Об этом телеканалу Fox News сообщил один из его старших советников Джейсон Миллер, передает ВВС.

По его словам, это произойдет примерно через два-три месяца. «Я думаю, что это будет бомба в соцсетях, которая полностью изменит правила игры, и все будут ждать и смотреть, что делает президент Трамп, причем это будет его собственная платформа», - сказал Миллер.

Он отказался предоставить более подробную информацию, но сообщил, что в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где проживает экс-президент, было «много мощных встреч с представителями различных компаний». «Эта новая платформа будет большой. Все хотят сотрудничать с ним, и он собирается привлечь миллионы и миллионы, десятки миллионов пользователей на эту платформу», - добавил Миллер.

Он предположил, что это произойдет через два-три месяца.

После событий в Вашингтоне, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия, крупнейшие соцсети: Twitter, Facebook и Instagram — заблокировали страницы президента. Позже Twitter заявил, что заблокирует профиль Трампа навсегда за «пропаганду насилия».