Девять человек пострадали в трех префектурах Японии в результате землетрясения, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

По состоянию на 11:00 21 марта (4:00 по времени Киева) число пострадавших в префектуре Мияги составляет семь человек. Еще два человека пострадали в префектурах Иватэ и Фукусима.

Напомним, 20 марта рядом с префектурой Мияги произошло землетрясение магнитудой более 7 баллов, толчки вызвали цунами. Высота волн составила один метр. Эпицентр землетрясения находился в 60 км от берега.