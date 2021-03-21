также в разделеМир
Вакцинация на Мадагаскаре: вместо лекарств применяют полынь 11
США и Канада проводят военные учения в Арктике 12
В мире заболели на коронавирус уже 122,7 млн человек 10
США угрожают Индии санкциями, если страна приобретет российские зенитные комплексы C-400 14
В Венесуэле произошел теракт на заводе 14
ЕС призывает Турцию пересмотреть выход из конвенции по защите женщин 8
МВФ позитивно оценил темпы восстановления мировой экономики 10
Посол РФ в США отправился в Москву 18
Главный стадион Франции превратят в центр вакцинации против COVID-19 24
Болгария в очередной раз высылает российских дипломатов 23
Турция с воздуха атаковала позиции курдов в Сирии 14
Греция начала бесплатно раздавать тесты на коронавирус 14
Турция вышла из Стамбульской конвенции о предотвращении насилия над женщинами 23
Глава Еврокомиссии пригрозила запретом на экспорт AstraZeneca 20
Пятерых чиновников Белого дома уволили за употребление наркотиков 20
Для очистки космоса от мусора запускают первый спутник 31
Байден несколько раз споткнулся на трапе самолета 35
Древний вулкан проснулся в Исландии 23

Девять человек пострадали в трех префектурах Японии в результате землетрясения, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

По состоянию на 11:00 21 марта (4:00 по времени Киева) число пострадавших в префектуре Мияги составляет семь человек. Еще два человека пострадали в префектурах Иватэ и Фукусима.

Напомним, 20 марта рядом с префектурой Мияги произошло землетрясение магнитудой более 7 баллов, толчки вызвали цунами. Высота волн составила один метр. Эпицентр землетрясения находился в 60 км от берега.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги