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В Украине за минувшие сутки сделали 3 968 прививок от коронавируса COVID-19, что почти в три раза меньше вчерашнего показателя. Общее количество людей, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, достигло 108 309, сообщает Минздрав в воскресенье, 21 марта.

«За 20 марта было сделано на 7660 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 134 мобильные бригады по иммунизации», – говорится в сообщении.

Наибольшее количество прививок вчера сделали в Киевской области – 550, а за весь период прививочной кампании – в Донецкой области – 8244.

Количество людей, которые уже получили обе дозы вакцины, как и вчера, составляет 1.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 145 человек, зафиксировано 166 летальных случаев, 3877 пациентов выздоровели.
ForUm

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