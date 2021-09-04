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На Черниговщине Нежинская епархия Украинской Православной Церкви передала в три медучреждения лекарства на сумму 200 тыс грн для лечения больных коронавирусом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, помощь оказана по благословению митрополита Климента.

Медикам двух амбулаторий и центру первичной медпомощи Нежина и района были переданы антибиотики.

Препараты будут использованы в случае возникновения осложнений у COVID-больных.

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь передала антибиотики на сумму 300 тыс грн в больницы города Сум и области.

Лекарства переданы для больниц, где проходят лечение дети, в том числе от последствий COVID-19.
ForUm

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