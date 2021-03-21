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Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Но это восстановление неравномерное, и есть тревожные признаки, что разрыв между развитыми и развивающимися экономиками растет.

Окамото отметил, что восстановление глобальной экономики было «неполным и неравномерным».

«В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации», - сказал он.

Напомним, эксперты прогнозируют рост украинской экономики на 4,3% ВВП в 2021.
ForUm

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