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Самый большой стадион Франции Stade de France, расположенный возле Парижа, временно превратят в центр вакцинации населения.

Об этом сообщает Le Parisien.

О планах превратить главный стадион страны на «вакцинодром» рассказали власти департамента Сен-Дени, где он расположен.

«Хотя по официальной статистике более 50% людей старше 75 лет в Сен-Дени уже вакцинированы, мы призываем открыть вакцинацию для новой категории», — сказал глава департамента Стефан Труссель.

В то же время пока неизвестно, когда именно Stade de France откроют для массовой вакцинации населения.

Как отмечает издание, в Сен-Дени в последнее время ситуация с коронавирусом значительно ухудшилась: заболеваемость выросла до 546 случаев на 100 тысяч населения, тогда как порог составляет 250. Если показатели превышают его, вводятся усиленные карантинные меры, в частности, жителям запрещено без веских причин отъезжать от дома дальше чем на 10 километров.
ForUm

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