также в разделеОбщество
Ограничения «красной» зоны в Киеве и Одесской области вводят с 23 марта 12
Украинцам в Крыму запретили владеть землей 22
В «красную» зону карантина внесли еще одну область 27
Суд наложил арест на имущество «Мотор Сич» 25
В Украине от COVID-19 уже вакцинировали более 100 тысяч человек 9
В Ивано-Франковске снизилось количество госпитализаций 12
Холодная весна: прогноз погоды на выходные 16
В ВСУ уже вакцинировали более 10 тысяч военных 19
Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин в Карпатах 11
Степанов: Кабмин готов компенсировать побочное действие вакцинации 12
Коронавирус в Украине: третий день более 15 тысяч 83
19 марта. Картина дня 12
Данилов анонсировал санкции против причастных к ввозу «контрафакта» из ОРДЛО 18
СНБО проведет заседание, посвященное локдауну 11
Суд арестовал 49,99% акций «Донецкоблгаза» 17
СНБО поручил проанализировать все указы Януковича 20
Украина поднялась в рейтинге индекса счастья 14
СНБО ввел санкции против 19 компаний 21

Участков дорог, где будут использоваться радары для измерения скорости TruCAM, будет больше на 60 с 22 марта. Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции.

«С 22 марта патрульные с прибором TruCAM будут работать еще на 60 новых участках. Также мы вносим изменения в 12 уже существующих участков», - говорится в сообщении.

Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 309 участках.

Патрульная полиция предупредила:

- об использовании приборов измерения скорости водителям будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;

- в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Напомним, что в Украине усилена ответственность за нарушение ПДД.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги