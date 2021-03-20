Участков дорог, где будут использоваться радары для измерения скорости TruCAM, будет больше на 60 с 22 марта. Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции.

«С 22 марта патрульные с прибором TruCAM будут работать еще на 60 новых участках. Также мы вносим изменения в 12 уже существующих участков», - говорится в сообщении.

Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 309 участках.

Патрульная полиция предупредила:

- об использовании приборов измерения скорости водителям будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;

- в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Напомним, что в Украине усилена ответственность за нарушение ПДД.