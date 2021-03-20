В рамках разработанной японско-британской компанией Astroscale миссии запустят спутник Elsa-d, который очистит космос от мусора. Об этом пишет The Guardian.
Запуск планируется на 20 марта 8:07 по киевскому времени с космодрома Байконур в Казахстане.
Elsa-d будет выявлять устаревшие спутники, к которым будет крепиться и будет их выталкивать в атмосферу Земли, где они сгорят.
Удаление космического мусора является залогом устойчивости космоса, обеспечит возможность эксплуатации новых спутников без риска столкновения со старыми.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время