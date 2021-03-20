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В рамках разработанной японско-британской компанией Astroscale миссии запустят спутник Elsa-d, который очистит космос от мусора. Об этом пишет The Guardian.

Запуск планируется на 20 марта 8:07 по киевскому времени с космодрома Байконур в Казахстане.

Elsa-d будет выявлять устаревшие спутники, к которым будет крепиться и будет их выталкивать в атмосферу Земли, где они сгорят.

Удаление космического мусора является залогом устойчивости космоса, обеспечит возможность эксплуатации новых спутников без риска столкновения со старыми.
ForUm

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