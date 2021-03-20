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Во Львове в результате наезда легкового автомобиля погиб мужчина, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, 19 марта около 19:20 ч. по ул. Городецкая, 319, в г. Львове, водитель автомобиля "BMW X5", житель с. Бартатов (Городецкая ТО Львовского района) 1994 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину в возрасте около 60 лет, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Обстоятельства и личность пешехода устанавливаются.
ForUm

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