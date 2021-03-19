Власти Гонконга в пятницу сообщили о первой смерти пациента после прививки вакциной Pfizer и BioNTech.

Как передает Укринформ, об этом сообщает RTHK со ссылкой на гонконгское министерство здравоохранения.

Речь идет о 66-летнем мужчине. Он страдал от диабета, гипертонии и гиперлипидемии. Его обнаружили в его собственной машине без признаков жизни в пятницу, а первую прививку от коронавируса COVID-19 он сделал во вторник. После этого он не сообщал, что чувствовал себя плохо.

Отмечается, что расследованием этого случая займется экспертный комитет, который уже рассмотрел 7 случаев смерти после прививки вакциной китайской компании Sinovac и пришел к выводу, что они не были непосредственно связаны с препаратом.