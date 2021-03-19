также в разделеОбщество
19 марта. Картина дня 8
Данилов анонсировал санкции против причастных к ввозу «контрафакта» из ОРДЛО 9
СНБО проведет заседание, посвященное локдауну 8
Суд арестовал 49,99% акций «Донецкоблгаза» 10
Украина поднялась в рейтинге индекса счастья 9
СНБО ввел санкции против 19 компаний 12
Степанов допустил изменение плана вакцинации 8
Суд оставил Стерненко под стражей 38
Мэр Одессы хочет ввести в городе локдаун из-за киевлян 8
На выходных в Украине пройдут дожди и мокрый снег 10
Минздрав: Ответственность за последствия вакцинации несет государство 8
Во время акции СНБО призвали применить санкции против сети заправок «БРСМ-Нафта» за финансирование Шария 19
Псевдоначальнику Дебальцевского «ОО МВД ДНР» грозит до 15 лет тюрьмы 184
СБУ блокировала контрабанду психотропов из РФ в Украину 10
В Киевской области усиливают карантинн 13
Зеленский назначил стипендии спортсменам по неолимпийским видам спорта и их тренерам 9
Госэкоинспекция судится с властями Львовщины из-за мусора 10
СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту 34

Совет национальной безопасности и обороны поручил органам власти проанализировать указы экс-президента Виктора Януковича на предмет наличия в них угроз нацбезопасности.

Как передает Укринформ, об этом сообщил на брифинге в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания.

«У нас на сегодняшний день есть указы и распоряжения Виктора Федоровича Януковича, в прошлом президента, который осужден по 111 статье за ​​государственную измену. Было поручено органам государственной власти проанализировать их на предмет угроз нацбезопасности Украины», - сказал он.

Данилов добавил, что соответствующие органы власти получили задание провести такую ​​проверку в связи с протокольным решением СНБО.

Как ранее сообщал ForUm, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других бывших чиновников. Всего под санкции попали 27 человек.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги