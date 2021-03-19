Совет национальной безопасности и обороны поручил органам власти проанализировать указы экс-президента Виктора Януковича на предмет наличия в них угроз нацбезопасности.

Как передает Укринформ, об этом сообщил на брифинге в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания.

«У нас на сегодняшний день есть указы и распоряжения Виктора Федоровича Януковича, в прошлом президента, который осужден по 111 статье за ​​государственную измену. Было поручено органам государственной власти проанализировать их на предмет угроз нацбезопасности Украины», - сказал он.

Данилов добавил, что соответствующие органы власти получили задание провести такую ​​проверку в связи с протокольным решением СНБО.

Как ранее сообщал ForUm, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других бывших чиновников. Всего под санкции попали 27 человек.