Минэкономики провело ряд консультаций с ассоциациями производителей и розничных сетей, работающих на рынках продовольственных товаров. Об этом сообщается на правительственном портале.

К диалогу присоединились ассоциации «Ретейлеров Украины», «Союз птицеводов Украины», «Укролияпром», «Укрсахар», «Мукомолы Украины», «Всеукраинская ассоциация пекарей», объединение предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром», Европейская Бизнес Ассоциация.

Все стороны согласились, что согласно прогнозным балансам спроса и предложения, внутренний рынок полностью обеспечен основными видами продовольствия внутреннего производства.

При этом, участники рынка подтвердили, что они готовы стабильно и бесперебойно обеспечивать внутренний рынок продовольствием в необходимых объемах.

«Вместе с тем, есть объективные факторы роста цен на продукты из-за роста цен на сырье во всем мире. Например, мировые цены на пшеницу увеличились на 60%, на подсолнечник – на 120%», - отмечается в сообщении.

Этот факт роста цен в мире, с другой стороны, можно рассматривать как положительный для украинских производителей, чья продукция экспортируется по мировым ценам.

В то же время, понимая необходимость стабилизации ценовой ситуации в Украине, правительство осуществляет взвешенные шаги для недопущения значительных ценовых колебаний на рынках продовольственных товаров. В частности, было введено декларирование цен на товары, имеющие важную социальную значимость.

В свою очередь, участники рынка заверили, что будут принимать все необходимые меры, направленные на стабилизацию цен продовольственных товаров социального сегмента. «Минэкономики отмечает рост мирового спроса на продукцию украинского производства и, как результат, - ценовое давление. Для сохранения ценовой стабильности на социально значимые товары Министерство осуществляет мониторинг цен на продукты и ведет постоянный диалог с ретейлерами и производителями», - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Справка: Постановлением Кабинета Министров Украины № 341 от 22.04.2020 установлен следующий перечень продовольственных товаров, имеющих социальную значимость: крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2 5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), вода минеральная негазированная, масло сливочное жирностью 72,5%.