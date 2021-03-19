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Госэкоинспекция обратилась во Львовский окружной административный суд с иском о том, что органы местного самоуправления во Львовской области не придерживаются законодательства в сфере управления отходами. Первое судебное заседание состоится в ближайшее время, сообщили ForUm’у в Государственной экологической инспекции.

«Так, во время последней проверки ЛГС и ЛОГА Госэкоинспекция выявила ряд нарушений:

- исполнители услуг по вывозу бытовых отходов определены без проведения соответствующих конкурсов;

- не отведены специальные места или объекты для хранения и захоронения отходов;

- не обеспечивается организация и контроль за безопасным транспортированием, сортировкой, обработкой (переработкой) утилизацией и захоронением всего объема образованных отходов на территории Львова и области;

- не разработаны и не утверждены Схемы санитарной очистки Львова и населенных пунктов Львовской области, что делает невозможным предсказать объемы образуемых отходов, количество транспортных средств для перевозки и утилизации отходов.

Сейчас 116 населенных пунктов области вообще не охвачены услугами по вывозу бытовых отходов. Из-за этого мусор скапливается на несанкционированных свалках, которые покрывают всю Львовскую область. Отходы попадают в реки, а опасные виды мусора приводят к загрязнению почвы и подземных вод.

«В суде Госэкоинспекция будет отстаивать решение о признании противоправной бездеятельности Львовского городского совета и Львовской ОГА, а также обязательства выполнить требования ГЭИ и устранить выявленные нарушения. Будем бороться за такой результат до последней судебной инстанции», - подчеркнули в ведомстве.
ForUm

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