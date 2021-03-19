Прокуратура АР Крым и города Севастополя сообщила о подозрении оккупационному «военному комиссару города Феодосия и Кировского района Республики Крым» по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно в нарушении законов и обычаев войны, что заключается в принуждении гражданского населения оккупированного полуострова Крым служить в вооруженных силах государства-оккупанта. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Санкция статьи предусматривает наказание на срок от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

Досудебным расследованием установлено, что указанный гражданин Украины, до оккупации полуострова, занимал должность начальника полигонной службы Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а в 2014 году изменил присяге на верность народу Украины и перешел на военную службу в армию государства-оккупанта.

Впоследствии был назначен на должность «старшего помощника военного комиссара города Феодосия и Кировского района Республики Крым», а в 2020 году непосредственно на должность «военного комиссара города Феодосия и Кировского района Республики Крым».

На указанной должности «военный комиссар» осуществлял реализацию политики РФ и ее оккупационной администрации, направленной на проведение незаконных принудительных призывных компаний гражданского населения полуострова в ряды вооруженных сил государства-оккупанта.

Следовательно, подозреваемый, реализуя незаконные «указы» высшего руководства РФ, непосредственно способствовал проведению 6 незаконных призывных компаний крымчан в соответствующих районах. Указанные действия являются нарушением запрета государству-оккупанту принуждать гражданское население служить в ее вооруженных силах, предусмотренной статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.