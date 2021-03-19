Для улучшения водоснабжения Крыма помимо строительства водоводов и водозаборов планируется пробурить скважины на дне Азовского моря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сейчас ведется активная работа по улучшению водоснабжения Крыма. Для этого строятся водоводы, а также бурятся артезианские скважины. Мы уже технически готовы запускать Бештерек-Зуйский водовод, а к 15 апреля планируем открыть около пяти дополнительных скважин», - заявил Хуснуллин в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина, передает российский Интерфакс.

Он подчеркнул, что параллельно ведется работа по разведке дополнительных источников воды. «Сейчас продолжаем изучать возможность получения воды со дня Азовского моря. Мы провели определенные проектные работы и в апреле выйдем на бурение первых скважин», - сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что под дном Азовского моря находятся огромные запасы воды. «Мы в этом уже уверены, ключевой вопрос - на какой удаленности от берега и на какой глубине. Мы сейчас как раз с Росгеологией это очень подробно обсуждаем. Если мы там сможем добыть воду по методу добычи нефти, то мы в крымский водоканал попробуем подать эту воду», - ответил Хуснуллин на вопрос президента о возможностях метода. Он также уточнил, что «объемы этой воды будут понятны к июлю».

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в текущем году. Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды, в основном по шесть часов в сутки. Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря. Если вода есть в дополнительных источниках - водопадах и реках - население получает ее круглосуточно. Алушта и поселки поблизости с конца февраля получает воду по 10 часов в сутки.

Севастополь осенью 2020 года ввел режим повышенной готовности.

До оккупации Крыма Россией весной 2014 года около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После «референдума» 2014 года Украина его перекрыла.