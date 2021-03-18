также в разделеЭкономика
Суд ЕС может ограничить прокачку газа в обход Украины 16
«Ущерб на 240 миллионов»: СБУ об обысках в сети АЗС 24
В Украине планируют изменить правила работы ФОПов 23
Шмыгаль: Кабмин договаривается с торговыми сетями о ценах на продукты 11
Местные бюджеты будут получать часть акциза с топлива 19
Кабмин назначил временного руководителя Укрзализныци 47
Кабмин уволил главу Укрзализныци 34
Экс-чиновник: Набсовет УЗ единогласно поддержал отставку Жмака 18
Международные резервы Украины сократились до $27,8 миллиарда 17
АМКУ расследует ситуацию со снижением запасов угля на ТЭС 14
Биткойн побил исторический максимум 22
Минсоцполитики хочет отвязать размер пенсии от прожиточного минимума 34
Китай требует от Украины защиты своих инвесторов «Мотор Сичи» 121
СНБО решил национализировать «Мотор Сич» 47
Инфляция в феврале ускорилась до 7,5% 15
Эксперты прогнозируют рост украинской экономики на 4,3% ВВП в 2021 17
«Новая почта» повышает тарифы на доставку и упаковку 52
Рожкова заявила о цензуре в НБУ, в регуляторе отрицают 12

Кабинет министров может возобновить все программы помощи предпринимателям, в том числе и выплаты по 8 тысяч гривен.

Действия правительства будут зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине. Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко во время форума »Украина 30» в четверг, 18 марта, передает УНИАН.

«Мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Будем действовать зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны», – отметил глава Минэкономики.

По его словам, на сегодняшний день в стране большинство областей работают нормально.

«Однако у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений будут продолжаться», – резюмировал Петрашко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7107 грн.
9
Теги