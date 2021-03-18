Кабинет министров может возобновить все программы помощи предпринимателям, в том числе и выплаты по 8 тысяч гривен.

Действия правительства будут зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине. Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко во время форума »Украина 30» в четверг, 18 марта, передает УНИАН.

«Мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Будем действовать зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны», – отметил глава Минэкономики.

По его словам, на сегодняшний день в стране большинство областей работают нормально.

«Однако у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений будут продолжаться», – резюмировал Петрашко.