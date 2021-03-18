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В связи с ростом уровня заболеваемости СOVID-19 с сегодняшнего дня школам Харьковщины рекомендуют переходить на дистанционное обучение, сообщила пресс-служба ОГА.

Согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС, дистанционно рекомендуется обучать учащихся общеобразовательных учреждений области, кроме учеников 1-4 классов.

При этом если в начальных классах будут выявлять случаи СOVID-19, им также рекомендовать переходить на дистанционную форму обучения.

В обычном режиме будут учиться ученики специальных, санаторных учреждений, учреждений специализированного образования областного подчинения, учебно-реабилитационных центров - при условии соблюдения ими соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья учащихся.

Учреждениям профессионального, профессионально-технического и высшего образования также рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 18 марта. Также комиссия решила ввести на территории области ряд ограничений.

В частности, с 18 марта запрещается проведение массовых мероприятий (спортивных, культурных, развлекательных, социальных, религиозных, научных, образовательных и других) с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или открытой территории. Также нельзя заполнять залы, где проходят такие мероприятия, более чем на половину. Кроме того, запрещается прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест. Запрещается деятельность спортивных залов и фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность размещения 1 человека на 10 кв. м, бассейнов - более 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 - для групповых.
ForUm

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