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Разоблачена незаконная деятельность лиц, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных справок об отрицательном тесте на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Во время досудебного расследования установлено, что к противоправной деятельности причастны двое киевлян, один из которых подыскивал лиц, которые планировали поездку за границу, и предлагал получить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 без прохождения обследования. В случае успешных договоренностей сообщник, который работает в одной из частных столичных лабораторий, изготавливал справку без проведения тестирования.

Стоимость одной справки составляла от 900 до 1500 гривен. По предварительным данным, с февраля по март текущего года участникам группы удалось реализовать около 80 фальсифицированных лекарственных справок.

Во время проведения санкционированного обыска в лаборатории и по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли бланки сертификатов и справок с печатями лаборатории, печати, денежные средства в сумме около 500 тыс. гривен, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, указывающие на совершение уголовного преступления.

Сейчас решается вопрос о назначении технических экспертиз по изъятым доказательствам.
ForUm

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