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Глава наблюдательного совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Литвин слагает полномочия после поражения на выборах ректора.

«Подал заявление Президенту Украины о сложении полномочий председателя наблюдательного совета КНУ», - написал Литвин на своей странице в Facebook.

Напомним, 17 марта бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин проиграл выборы ректора Киевского национального университета им. Шевченко, заняв четвертое место с результатом около 4% голосов
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