Бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин проиграл выборы ректора Киевского национального университета им. Шевченко, заняв четвертое место с результатом около 4% голосов, сообщает BBC.

Отмечается, что лидерами голосования стали проректор КНУ Владимир Бугров и Александр Рожко. Они набрали соответственно около 44% и 15%.

Кто из них станет руководителем столичного вуза станет известно после того, как состоится второй тур голосования.

Известно, что в голосовании на шести участках приняли участие 4139 избирателей, в том числе 598 студентов и 23 курсанты колледжей. Выборы нового ректора проводят за того, что полномочия нынешнего исполняющего обязанности ректора Леонида Губерского, который работал с октября 2015 года, закончились.