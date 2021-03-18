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Кабинет министров пока не обсуждает конкретную дату введения нового локдауна в Украине. Об этом во время всеукраинского форума «Украина 30» заявил министр экономики Игорь Петрашко, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас ведутся дискуссии, на каком этапе необходимо будет вводить жесткий карантин на общенациональном уровне, но решение об этом еще не принято.

«Дата локдауна на данный момент не обсуждается... Политика, которая сейчас проводится с точки зрения правительства - это местные так называемые локдауны. В масштабах Украины пока такие разговоры не идут. Дискуссия о том, на каком этапе это должно быть, но пока решение не принято и никаких конкретных дат не обсуждается», - заявил Петрашко.

Напомним, в Украине по состоянию на 18 марта зафиксировано 15053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
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