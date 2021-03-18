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Единственная мутация может объяснить, почему вариант коронавирса, который был обнаружен в Великобритании, так быстро распространился в королевстве и по всему миру.

В конце 2020 года исследователи обнаружили в Юго-Восточной Англии штамм SARS-CoV-2, который назвали B.1.1.7. Теперь именно на этот вариант коронавируса приходятся почти все случаи заболевания COVID-19 в стране. Также мутировавший вариант быстро распространяется в Европе, Северной Америке и других уголках мира, передает УНИАН со ссылкой на Nature.

B.1.1.7 содержит 8 изменений в белках шипов, которые помогают вирусу проникать в человеческие клетки. Однако, до сих пор было не известно, какая из них ответственна за то, что мутированная версия инфекции более заразна, чем предыдущая.

Чтобы выяснить это, ученые Пи-Йон Ши и Скотт Уивер из Медицинского подразделения Университета Техаса в Галвстоне вырастили ряд штаммов SARS-CoV-2, кождый из которых содержал одну мутацию B.1.1.7. А также один штамм имел все 8 изменений.

Оказалось, что штамм коронавируса с мутацией под названием N501Y размножался в верхних респираторных путях хомяков значительно быстрее. Такой же эффект наблюдался и во время исследований на клетках из дыхательных путей человека. Вариант с этой мутацией в разы быстрее передавался от одного животного к другому.

Ученые признают, что другие мутации тоже могли изменить поведение B.1.1.7. Но N501Y больше всего влияет именно на передачу инфекции. Поэтому стоит пристально следить за его появлением в других версиях коронавируса.
ForUm

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