также в разделеПроисшествия
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, пострадал военный 13
В Украине за сутки – 11 833 новых случая COVID-19 18
В центре Одессы нашли тело женщины в мешке 21
Задержали мужчину, подозреваемого в повреждении памятника Героям Небесной Сотни 31
Львов разворачивает дополнительные COVID-госпитали 21
Ночью в Боярке под Киевом прогремел взрыв: повреждены дома и авто 46
Боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе 11
В Украине – 9642 новых случая COVID-19 53
В Крыму будут праздновать годовщину «референдума», несмотря на COVID 16
На Харьковщине избили бригаду медиков 21
В Житомире ищут вандала, разбившего памятник Героям Небесной Сотни 12
Боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, ранен военный 18
Спасатели вырезали пострадавшую из машины после ДТП в Хмельницкой области 18
Россиянин пытался подкупить украинских пограничников за 2100 долларов 17
На трассе под Одессой погиб полицейский 15
В Николаеве чиновник ОГА пытался скрыться на автомобиле от патрульных и предлагал им взятку 15
Смертельное ДТП в Ривненской области совершил подросток 18
В армии за сутки на коронавирус заболели более 220 человек 13

Возле Тернополя в дорожно-транспортном происшествии пострадали медики, перевозившие комплект вакцин против коронавируса.

Об этом сообщила начальник областного управления здравоохранения Ольга Ярмоленко, передает Укринформ.

«Мобильная бригада, которая получила на складе вакцину, ехала в Бучач. И в Березовице на светофоре произошло ДТП. Работники медицинской бригады доставлены в областную университетскую больницу. У медиков серьезных повреждений нет. Вакцина во время аварии не пострадала. Ее уже доставили в Бучач и завтра дублеры мобильной бригады, которая попала в ДТП, продолжат вакцинацию», - сказала Ярмоленко.

Как сообщили в отделе коммуникации областной полиции, по предварительной информации, автомобиль медпомощи двигался в направлении города Бучач. Он вез вакцину от COVID-19. На момент удара в автомобиле, кроме водителя, были еще четверо пассажиров. Трое из них обратились за медпомощью.

Решается вопрос о внесении этого факта в Единый реестр досудебных расследований.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
11
Теги