Возле Тернополя в дорожно-транспортном происшествии пострадали медики, перевозившие комплект вакцин против коронавируса.

Об этом сообщила начальник областного управления здравоохранения Ольга Ярмоленко, передает Укринформ.

«Мобильная бригада, которая получила на складе вакцину, ехала в Бучач. И в Березовице на светофоре произошло ДТП. Работники медицинской бригады доставлены в областную университетскую больницу. У медиков серьезных повреждений нет. Вакцина во время аварии не пострадала. Ее уже доставили в Бучач и завтра дублеры мобильной бригады, которая попала в ДТП, продолжат вакцинацию», - сказала Ярмоленко.

Как сообщили в отделе коммуникации областной полиции, по предварительной информации, автомобиль медпомощи двигался в направлении города Бучач. Он вез вакцину от COVID-19. На момент удара в автомобиле, кроме водителя, были еще четверо пассажиров. Трое из них обратились за медпомощью.

Решается вопрос о внесении этого факта в Единый реестр досудебных расследований.