Большинство украинцев положительно относятся к введению США санкций против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 10 по 12 марта.

Так, 52% респондентов ответили, что позитивно относятся к санкциям США против Коломойского, негативно - 14%, а 34% не сформировали своего отношения к этому событию.

При этом 42% опрошенных считают, что президент Зеленский не вмешивался в этот процесс, 9% - способствовал США в объявлении санкций, а 7%, что мешал. 42% опрошенных не имеют своего мнения по этому поводу.

Напомним, в начале марта Госдеп США ввел санкции против Коломойского из-за подозрений в коррупции.