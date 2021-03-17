Ультразвук может разрушать структуру коронавирусов, что может быть первым намеком на возможное лечение коронавирусных инфекций подобным методом. К такому выводу пришли исследователи Массачусетского технологического института (MIT), передает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу института.

Сообщается, что команда исследователей провела компьютерное моделирование механической реакции вируса на вибрацию в диапазоне ультразвуковых частот. Они обнаружили, что при вибрации от 25 до 100 МГц оболочка вируса и шипы начинали разрушаться и разрываться в течение доли миллисекунды.

При вибрациях 100 МГц внешние колебания, резонирующие с частотой собственных колебаний вируса, заставляли оболочку и шипы искривляться внутрь, подобно мячу, который покрывается ямочками при отскоке от земли, пишут в MIT. На более низких частотах (25 МГц – 50 МГц) вирус изгибался и разрушался еще быстрее. Это происходило как в моделируемой среде воздуха, так и в воде, которая по плотности аналогична жидкостям в организме.

Полученные данные – предварительные, поскольку основаны на ограниченной информации о физических свойствах вируса, отмечают в MIT. Тем не менее исследователи говорят, что их результаты являются первым намеком на возможное лечение коронавирусов с помощью ультразвука.

Чтобы проверить результаты своего моделирования, команда MIT работает с микробиологами из Испании, которые используют атомно-силовую микроскопию для наблюдения за влиянием ультразвука на тип коронавируса, обнаруживаемый исключительно у свиней, сообщают в Институте.

В MIT предполагают: если можно экспериментально доказать, что ультразвук повреждает коронавирусы (включая SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19), и это повреждение может иметь терапевтический эффект, то ультразвук может быть использован для лечения и, возможно, предотвращения коронавирусной инфекции. Подобная технология используется, например, для расщепления камней в почках, добавили в Институте.