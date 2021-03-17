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В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали вызов Министерством иностранных дел России временного поверенного в делах Украины в связи с акцией в отношении дипломатов Посольства России, которая имела место 16 марта.

«В установленном порядке МИД проинформирует украинские компетентные органы о российской ноте. Остаемся преданными неукоснительному соблюдению требований Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, в частности в части безопасности иностранного дипломатического корпуса», - сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

В ведомстве также заявили, что именно российские правоохранители пренебрегают безопасностью украинских дипломатических учреждений в России. В частности, 19 февраля на сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге было совершено нападение, он получил несколько ножевых ранений. В МИД Украины, реагируя на инцидент, заявили, что «правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение».

17 марта Министерство иностранных дел России сообщило о вызове временного поверенного в делах Украины. Ему было высказано «решительный протест из-за провокационной акции», которая имела место в Киеве 16 марта против дипломатов посольства России в Украине, сообщили в российском ведомстве.

Накануне Украинская правда сообщала, что в ночь на 16 марта в Киеве возле мест проживания и работы российских дипломатов были размещены плакаты с надписями, что Крым является украинским, а на служебных авто россиян появились наклейки с трезубцем. Издание со ссылкой на правоохранительные органы указывало, что аналогичные материалы также разместили у посольств Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы, ФРГ, Франции, Армении, США, Великобритании, Беларуси и Казахстана.  
ForUm

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