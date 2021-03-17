В МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов Посольства России в Украине.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Вблизи здания Посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения четырем служебным автомобилям российской дипмиссии, находившимся на стоянках в городе», - говорится в сообщении.

Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставлении гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента.

В Москве потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов в Украине.

Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста.

К годовщине «референдума» в Крыму в ночь с 15 на 16 марта в Киеве возле мест проживания и работы российских дипломатов появились плакаты, на которых россияне «сознаются» в работе на спецслужбы и признают Крым украинским.