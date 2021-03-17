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Под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника «Радио Свобода». Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Екатерина Диденко.

«Действия оккупационных «правоохранителей» квалифицированы по ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Досудебное расследование будет осуществляться ГУНП в АР Крым и г.Севастополя», - написала она в Facebook.

Напомним, задержанный ФСБ России в оккупированном Крыму якобы «украинский агент» Владислав Есипенко является фрилансером украинской службы Радио Свобода.
ForUm

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