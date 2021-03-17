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Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Министерства юстиции Украины к политической партии «Идея нации».

Как сообщила пресс-служба суда, Минюст просит суд аннулировать регистрацию указанной партии.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без сообщения сторон.

Напомним, на прошлой неделе ОАСК открыл производство по иску Минюста к политической партии «Партия Шария». Суд рассматривает дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.
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